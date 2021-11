9 partenaires pour le retour cannois des NRJ Music Awards

Partenaire principal et historique des NRJ Music Awards, le Crédit Mutuel donnera le "LA" à l’édition 2021 qui se déroule donc au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, ce 20 novembre. Pour le lancement de la nouvelle Yaris Cross et dans la continuité de l’Hybride Challenge Toyota organisé en partenariat avec NRJ, Cauet s’est rendu à l’usine de Valenciennes pour découvrir les ateliers de production de cette nouvelle Hybride Toyota qui emmènera les trophées au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Amazon Music invite les artistes nominés au cœur des coulisses dans sa room "Amazon Music Backstage", pour des interviews et des anecdotes inédites.