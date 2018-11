8 271 000 auditeurs quotidiens pour les Indés Radios

À noter la progression également de leur durée d’écoute à 99 min soit 3 min de plus que sur avril-juin 2018. "Les Indés Radios constituent une offre incontournable dans le paysage radiophonique français avec chaque jour près de 4 millions d’auditeurs à l’écoute des matinales des 131 radios locales, régionales et thématiques fédérées au sein de son groupement" souligne un communiqué.

Pour Jean-Eric Valli, : "L’attractivité des stations qui composent les Indés Radios est à chaque fois consolidée depuis maintenant 57 vagues 126 000. Nos auditeurs plébiscitent la proximité, nous sommes un lien unique au cœur des territoires. Cette publication me permet également de rappeler notre attachement à la mesure d’audience actuelle, outil indispensable et indiscutable sur le marché publicitaire".