5 villes et 5 dates pour le RadioTour en 2023

Ces différentes étapes du RadioTour permettront de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer des conférences et des tables rondes. Mieux encore cette année, à chaque veille du RadioTour , dans la ville-étape, plusieurs formations seront organisées par l'équipe de RCS Europe (sur inscription ICI ). La veille également à 18h, nous organiserons aussi des rencontres de 90 minutes autour d'un verre avec les podcasteurs régionaux.Notons aussi qu'une nouvelle édition du RedTech Summit se déroulera en juin 2023 tout comme, possiblement les Broadcast Days de Casablanca au Maroc. Enfin, le Paris Radio Show sera organisé en janvier 2024.