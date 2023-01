5 villes et 5 dates pour le RadioTour en 2023

Enfin, plus proche de nous, la prochaine édition de la Radio&Podcast Week aura lieu du lundi 30 janvier au vendredi 3 février. Événement exclusivement en ligne et dédié aux professionnels de la radio et de l'audio digital, la Radio&Podcast Week, à voir en direct ou en replay, se déclinera en 5 thématiques, durant une semaine. Cette année, les rédactions de La Lettre Pro de la Radio et Podcast Magazine remettront des "OUI Love Audio Awards".