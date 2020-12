47FM organise "Le Grand Soir du Lot-et-Garonne"

Depuis plus de 3 semaines, l'équipe de 47FM prépare "Le Grand Soir du Lot-et-Garonne", une émission réservée uniquement aux Lot et-Garonnais. Seuls les habitants de ce département pourront intervenir à l’antenne et débattre de sujets d'actualité qui concernent leur vie quotidienne : la piste cyclable et le futur tracé de la voie verte à Agen, la Chocolatine ou le pain au chocolat et Netflix versus cinéma.

Par ailleurs, Thomas Portelli, directeur de JouéClub Boé proposera une chasse aux trésors inédites à nos auditeurs dans son magasin, le soir après 21h. Enfin, un partenariat avec le Lycée Technique A. Lomet et la section couture, Valérie "Dame Valérianne" relèvera le défi de confectionner un grand nombre de masques pour le SAMU Social d'Agen.