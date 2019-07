31 000 nouveaux auditeurs pour M Radio

M Radio rassemble 52 000 auditeurs à chaque instant (soit une hausse de 13% en 1 vague et de 6.1% en 1 an). Un niveau jamais atteint pour la station. M Radio est la station dont la durée d’écoute progresse le plus en 1 an auprès des 13 et plus et des 25-49 ans. Une DEA de 1h39, ce qui en fait la radio musicale la plus écoutée de France. L'équipe évoque un "succès de la grille depuis son changement de nom, M Radio enregistre une saison record avec la meilleure progression d’écoute jamais obtenue. Une bonne dynamique pour la prochaine saison" Audience record le week-end pour M Radio qui cumule 551 000 auditeurs, meilleure audience historique"