21Juin réinvente la rentrée radiophonique de Bel RTL

La rentrée de septembre a été plus excitante que jamais, grâce à la collaboration entre 21Juin, le studio de production sonore de renom, et Bel RTL, une grande station de radio qui sait se réinventer. En tant que partenaires de longue date, 21Juin a relevé le défi de créer une nouvelle identité sonore percutante pour accompagner la devise audacieuse de la station : "Bel RTL on est là".

Le résultat ? Des jingles innovants qui reflètent la modernité et la dynamique de Bel RTL, tout en restant fidèles à son identité unique. Ces jingles ont été complétés par des beds ambiants légers, offrant une toile sonore parfaite pour soutenir et illustrer les interventions animées des présentateurs.

Mais l'innovation ne s'est pas arrêtée là. L'émission "Votez pour moi" d'André Lamy, diffusée tous les matins à 8h15, a également fait peau neuve grâce au réarrangement de son générique et de tous les éléments d'habillage, créant ainsi une expérience sonore inoubliable pour les auditeurs.