21 Juin Production : l'habillage sonore qui fait vibrer VivaCité (RTBF)

Récemment, 21Juin Production a réalisé les jingles sport pour le Tour de France à venir, ajoutant une dimension dynamique et captivante à la couverture de l'événement. De plus, le studio de production a créé de nouveaux jingles pour l'été, apportant une ambiance estivale et rafraîchissante à l'antenne. En début d'année 2023, c’était déjà toute une nouvelle collection de jingles qui avait été créée, afin d’offrir une expérience encore plus immersive aux auditeurs de VivaCité.

La collaboration entre 21Juin Production et VivaCité RTBF est le fruit d'une relation solide et d'une compréhension mutuelle des besoins de la station. Grâce à leur expertise et leur créativité, l'équipe de 21Juin Production parvient à concevoir des habillages sonores qui correspondent parfaitement à l'identité et à la programmation de VivaCité. La rentrée de septembre est déjà demain, et l'équipe de 21Juin Production est déjà à pied d'œuvre pour préparer les nouveaux jingles et l'habillage sonore de VivaCité RTBF.