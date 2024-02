Belgique : VivaCité aura 20 ans ce 29 février 2024

VivaCité, la radio de proximité de la RTBF, a ouvert pour la première fois son antenne le 29 février 2004 : "VivaCité est toujours dans le top des radios les plus écoutées et, très régulièrement, sur la première marche du podium". La radio a clairement fait le choix de la proximité avec sept émissions matinales pour informer les auditeurs à Bruxelles, Liège, Namur, Charleroi, Mons, la province du Luxembourg et celle du Brabant-Wallon. VivaCité, c'est également l'opé"ration annuelle Viva for Life : "notre grande opération de solidarité, le renforcement de l’interactivité, des émissions diffusées en télévision sur La Une et sur les médias de proximité".

Pour souffler ses 20 bougies, l'équipe de VivaCité a convié Patrick Bruel qui passera la journée, à partir de 06h, sur l'antenne de la station de la RTBF. Les émissions sont à retrouver en direct sur VivaCité et sur Auvio.