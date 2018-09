139 euros : la Redevance n'augmentera pas

"Cette contribution, en effet, n'a pas cessé de grimper depuis 10 ans. En 2009, il fallait s'acquitter de 118 euros. En 2018, son prix a atteint 139 euros, soit 21 euros de plus. Une majoration d'autant plus étonnante qu'elle résulte en principe de son indexation sur l'inflation. Un point d'inflation correspondant à 1 euro de hausse. Or, durant cette période, l'indice des prix est resté quasiment stable..." explique Le Figaro . "Entre 2009 et 2016, alors que l'inflation n'a pas excédé les 8%, le prix de la redevance a augmenté dans le même temps de 18%" souligne également le quotidien qui s'appuie sur un rapport de la Cour des Comptes.Paradoxalement, "le gouvernement mise néanmoins sur une hausse des recettes de l'ordre de 50.5 millions d'euros, en raison notamment de l'augmentation du nombre de contribuables qui payeront la redevance".