En Suisse, la redevance de radio-télévision reste fixée à 335 francs

Le Conseil fédéral a décidé de ne pas modifier le tarif de la redevance des ménages et des entreprises pour les deux prochaines années. Les projections réalisées par l'Office fédéral de la communication ( OFCOM ) montrent que les besoins augmenteront légèrement plus rapidement que les revenus, essentiellement en raison de la compensation du renchérissement. L'écart reste toutefois faible et ne justifie pas une adaptation du montant de la redevance. Il pourra être compensé grâce aux réserves de 189 millions de francs constituées ces dernières années pour faire face à des variations imprévues dans les revenus ou les besoins