Le MAG 146 - La Suisse s’apprête à couper la FM €

En Suisse, le DAB+ permet de diffuser davantage de programmes de radio et de résoudre le problème de la bande FM actuellement saturée. Les radios locales peuvent aussi diffuser sur un territoire nettement plus étendu que leur seul bassin de diffusion auquel la FM est limitée. L'abandon de la FM permet également de limiter les coûts pour les stations qui ne sont plus obligées de financer deux technologies de diffusion. De plus, la diffusion numérique, que ce soit par DAB+ ou par l'Internet, offre aux auditeurs une meilleure qualité d'écoute et des services associés.