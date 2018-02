95

Selon l'Unesco, il y aurait environ 51 000 stations de radio à travers le monde. Sur la planète, 95% des habitants ont un accès simple et gratuit à la radio et, au moins, 75 % des foyers des pays en voie de développement ont accès à la radio. Les ondes courtes sont toujours considérées comme un moyen de communication puissant et efficace en situation d’urgence.