En semaine, la radio enregistre 75.2% d'audience cumulée. Mais le week-end, ce critère baisse à 63.3%. En fin de semaine, les radios les plus écoutées sont France Inter (9.8), RTL (8.0), franceinfo (7.4), NRJ (6.3) et Skyrock (5.7). Le week-end, FIP signe la plus longue DEA : 2h33.