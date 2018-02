40

Les chaînes de Radio France (France Inter, franceinfo, France Bleu, France Culture, France Musique et Fip) s'installent au Salon International de l'Agriculture, du 24 février au 4 mars. Plus de 40 heures d'émissions en direct et en public, un atelier radio sur 9 jours ainsi qu'une trentaine d'heures d’émissions hors studio sont annoncés.