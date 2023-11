franceinfo : deuxième radio en Île-de-France

Avec une part d’audience à un haut niveau, à 6.8%, et une durée d’écoute à 61 minutes, franceinfo réalise une bonne rentrée en Île-de-France. Dans la capitale, la station de Radio France réunit 278 000 auditeurs quotidiens (44 000 auditeurs supplémentaires gagnés en un an) et atteint 15.1% d’audience cumulée. En grande couronne, franceinfo rassemble 427 000 auditeurs quotidiens, (13 000 de plus gagnés en un an) soit 9.4% d’audience cumulée.

La semaine dernière, dans le cadre de l'EAR National, franceinfo a décroché 9 beaux points d'audience cumulée sur cette vague de rentrée. Voilà de quoi poser les bases d'une saison pleine de promesses.