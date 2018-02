franceinfo dans les coulisses du Salon de l’Agriculture

Les dimanche 25 février, samedi 3 et dimanche 4 mars, franceinfo installera également ses ateliers (Hall 1 – Stand 1B006) et invite le public du salon à s’essayer au micro : 45 minutes pour devenir journaliste, présentateur, chroniqueur et technicien. Encadrés par des professionnels de franceinfo, les ateliers ludiques et pédagogiques, feront découvrir les métiers de la radio et proposeront aux participants de réaliser un journal dans les conditions du direct. Interview, lancement de sujet, chronique, météo… (Inscription libre et gratuite sur place dans la limite des places disponibles).