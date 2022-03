eStat Podcast : l'audience des podcasts en février

France Inter, France Culture, RTL, RMC et Europe 1 sont les radios les plus podcastées de France selon le dernier eStat Podcast de Médiamétrie. France Inter, loin devant, cumule à elle seule, 45 321 000 écoutes et/ou téléchargements de podcasts durant le mois de février.

Parmi les replays, les plus consommés : "Affaires sensibles" ou encore "Pa Jupiter". Mais, curieusement les 3 émissions les plus réécoutées sont "Les Grosses Têtes" (RTL), "L'After Foot" (RMC) et "Hondelatte raconte" (Europe 1). L'émission de RTL pèse près de 10% du poids de l'audience totale.