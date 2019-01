Yacast fait le bilan radio de l'année 2018

En 2018, les radios écoutées par Yacast auront totalisé 3 610 585 diffusions pour 97 979 titres différents dont 37 014 titres francophones. NRJ aura été la radio qui aura joué le plus de nouveautés avec 89.5% des diffusions, M Radio aura été la plus francophone avec 99.9% des diffusions, FIP la plus éclectique (38 418 titres différents). Galaxie Radio la plus Dance, Skyrock la plus Rap, ECN Radio la plus Groove, Radio Bonheur aura diffusé 96.6% de variétés, OUI FM aura été la plus Pop Rock et TSF Jazz aura diffusé le plus de World Jazz : 93.1%.

Rappelons qu'en 2018, le titre "La Même" de Maître Gims et Vianney a été la chanson la plus diffusée (75 010 diffusions), le single le plus playlisté fut "Revoir" de Jérémy Frérot et Maître Gims fut aussi l'artiste le plus diffusé (157 459 diffusions avec 71 titres différents).