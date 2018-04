Xavier de Bruyn nommé Brand Manager à Nostalgie

Xavier De Bruyn travaillera en duo avec Frédéric Herbays, qui devient Program Manager, en charge du produit radio (programmes et contenus). Ils prendront leurs fonctions à partir du 16 avril prochain. Il a déjà plus de 20 ans d’expérience en radio en tant qu’animateur, programmateur musical, chef d’antenne et responsable des programmes. Ses qualités humaines et son expérience radiophonique nous ont naturellement portés vers ce choix. "je suis heureux de rejoindre N-Group. D’abord parce que Nostalgie, c'est un peu un retour aux sources et à mes premières amours ; la musique a toujours été une de mes passions. Avec Nosta, NRJ et Chérie, je suis comblé. Ensuite parce qu’une autre raison indispensable à mon épanouissement, c'est la dimension de l'entreprise qui est à taille humaine" a déclaré Xavier de Bruyn.