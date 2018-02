Xavier Huberland nommé directeur général du pôle médias de la RTBF

En tant que directeur général du pôle médias, Xavier Huberland dirigera l’un des deux grands pôles du futur modèle d’entreprise de la RTBF (Contenus et Médias). Sa mission sera de faire partager au plus grand nombre les contenus et spécificités de la RTBF, et de les faire rayonner via les plateformes et dans les formats appropriés afin de s’adresser à chaque instant à tous les publics de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans sa fonction et grâce à ses compétences éditoriales, il animera d’une part les équipes qui éditeront, programmeront et diffuseront l’offre des contenus de la RTBF. Il analysera et comprendra d’autre part les besoins des publics et l’évolution de ses modes de consommation, dans le respect des valeurs et missions de service public et du contrat de gestion.