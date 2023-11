WorldDAB : Patrick Hannon reçoit le WorldDAB Award for Outstanding Service

Bernie O'Neill, directeur du projet WorldDAB, a déclaré : "Nous n'aurions pas pu demander un président plus dévoué et plus inspirant que Patrick, dont le leadership a été déterminant pour le succès du WorldDAB. Sa positivité, sa réflexion stratégique et son éthique de travail infatigable ont permis d'atteindre un niveau élevé. L'équipe du bureau de projet et moi-même lui sommes immensément reconnaissants pour son soutien et ses contributions constants. Nous sommes ravis d'accueillir Jacqueline en tant que nouvelle présidente, et nous ne doutons pas que son expertise et sa passion pour le DAB+ nous feront aller de l'avant. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous restons déterminés à promouvoir la radio numérique et à défendre les intérêts de nos membres et des parties prenantes".