Tout savoir sur le DAB+ dans un ebook gratuit

L'ouvrage couvre l'ensemble du processus de mise en place du DAB+, depuis l'intérêt initial jusqu'à la coupure de l'analogique. Il aborde notamment les sept grandes étapes de la mise en place : (1) les études préliminaires ; (2) les démonstrations techniques ; (3) l'adoption d'une norme officielle et la réglementation, y compris les exigences de couverture et la planification des fréquences ; (4) la planification et la conception des systèmes - à la fois la transmission et la conception des systèmes de multiplexage ; (5) les activités de déploiement dont la mise en oeuvre matérielle, le développement et la production de contenu, la mise à disposition des récepteurs et le marketing ; (6) les aspect opérationnels, incluant la production de contenu et les campagnes de marketing installées dans la durée ; et enfin (7) la coupure de l'analogique.