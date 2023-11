Jacqueline Bierhorst élue présidente du WorldDAB

Jacqueline Bierhorst prend le relais de Patrick Hannon , après 10 années de présidence. Patrick Hannon a été déterminant dans le déploiement du DAB+ en Europe mais aussi dans le monde, avec une croissance exponentielle. Et si on devait retenir une seule réalisation, ce serait certainement l’intégration du DAB+ en standard dans tous les véhicules neufs de l’UE – un enjeu de souveraineté et de sécurité.Jacqueline Bierhorst va s’inscrire dans la continuité de l’action du WorldDAB et de son comité de pilotage. On notera également que Javier Sánchez de la RTVE (Espagne) rejoint le comité de pilotage du WorldDAB.