WhatsApp : RFI gagne près de 200 000 abonnés en moins d’une semaine

Après le lancement des chaînes de France 24 en français, qui cumule plus 2 millions d'abonnés, et de celle dédiée à l'émission "Appels sur l'actualité" de RFI, qui compte près de 1.5 million d'abonnés, France Médias Monde continue de déployer, avec succès, l’offre éditoriale de ses médias sur WhatsApp. "Cette réussite illustre l’engagement des audiences que ces médias et émissions suscitent par le traitement quotidien et interactif de l’actualité internationale, leur fort impact numérique et leur importance pour les audiences africaines notamment" explique RFI.

RFI est diffusée mondialement en français et en 16 autres langues, via 151 relais FM, en ondes courtes, sur une trentaine de satellites à destination des cinq continents, sur Internet et applications connectées, et compte plus de 1 870 radios partenaires qui reprennent ses programmes.