Vosges FM fait condamner le Ministère de la Culture

Christophe Mercier, président de l’association Radio Color : "C’est une victoire certes, bien sûr des erreurs peuvent être commises lors de l’instruction des dossiers de la part du FSER, c’est évidemment humain, mais trop souvent les services du Ministère s’entêtent dans des décisions bancales alors que les argumentations avancées par les stations concernées peuvent être entendues. Il faut d’avantage écouter les radios qui se voient notifier des refus et comprendre chaque dossier. Dans ce cas précis l’erreur en droit, soulignée par notre association et, in fine par le Tribunal Administratif, était assez flagrante. Surtout quand on sait que cette subvention avait été versée dans les mêmes conditions sur les précédentes années".