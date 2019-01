Voici les noms qui circulent ce matin pour la présidence du CSA

Qui pour succéder à Olivier Schrameck ? Le président du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel doit faire ses adieux le 23 janvier. En attendant, la Tour Mirabeau (siège du CSA) dans le XVe arrondissement de Paris retient son souffle. Le nom d’ Isabelle Flaque-Pierrotin , actuelle présidente de la CNIL tenait la corde il y a encore quelques jours, mais celle-ci pourrait rejoindre l’équipe du Grand Débat National, lancé par Emmanuel Macron, selon nos confrères des Echos Un autre nom semble avoir les faveurs de l’Elysée : Roch-Olivier Maistre a été cité par un ancien membre du CSA, Nicolas About, sur son compte Twitter (ci-dessous). Cet Enarque de 63 ans a le profil idéal, il est président de chambre à la Cour des Comptes, et a travaillé sur des divers rapports autour de l’audiovisuel, conseiller au ministère de la Culture et au secrétariat de la Présidence de la République sous Jacques Chirac.