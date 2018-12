Une femme pour présider le CSA ? La décision est imminente

Rappelons que trois sociétés de l'audiovisuel public, France Télévisions, Radio France et France Médias Monde sont dirigées par des femmes. En tout cas, le poste s'annonce à haut risque, le ou la nouvelle présidente du CSA devra rapidement s'atteler à mettre en oeuvre la réforme de l'audiovisuel que le ministre de la Culture Franck Riester devrait présenter au printemps, avec un volet complet sur la régulation à l'heure du numérique et une fusion possible avec Hadopi, en charge de lutte contre piratage. Il est aussi question que les Sages perdent le pouvoir de nomination des présidents de l'audiovisuel public. Une fusion est le régulateur des télécoms, l'Arcep, serait également évoquée.