Roxane Loncke devient présidente du comité Diffusion et Fréquentation de l'ACPM

Roxane Loncke travaille chez Libération depuis 1999, où elle a successivement occupé les postes de responsable statistique et commercial, responsable des ventes, et directrice des ventes. Elle occupe la fonction de directrice de la diffusion de Libération depuis 2021. Diplômée de la Faculté de Sciences économiques de Lille, elle commence sa carrière au Parisien/Aujourd’hui en France à l'été 1995 et rejoint en 1996 le Groupe Expansion au poste de chargée des ventes de L’Expansion, La Vie Financière, L’Entreprise et Courrier International. "Je suis ravie d’accéder à cette présidence et de pouvoir y accompagner et impulser les chantiers de notre profession qui est en grande mutation" a-t-elle déclaré.