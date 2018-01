Voici les nominés aux Grands Prix Radio 2018

C'est un jury plein de curiosité et particulièrement attentif qui s'est donc prononcé sur celles et ceux qui sont donc désormais nominés pour participer aux Grands Prix Radio 2018. Cette année, les Grands Prix Radio 2018 rassemblent, les Prix Radio 2.0, les RadioPub Awards ainsi que les Prix ON'R sous une seule et même identité. Un seul jury s'est donc prononcé sur les candidats en lice dans le cadre de ce concours annuel. Vendredi matin, on notait la présence d'Emmanuelle Le Goff (Médiamétrie), Patrick Kuban (Les Voix), Jean-Yves Hautemulle (ex-RTL) ou encore Raphaël Eyraud (towerCast), Philippe Chapot (Editions HF), Michel Colin (RadioPub), Magali Jalade (Autorité de régulation professionnelle de la publicité)... Pendant plus de trois heures, le jury a sélectionné 3 candidats dans 15 catégories.