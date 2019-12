Voici le pré-programme du Salon Radio 2020

Le programme du Salon de la Radio et de l'Audio Digital est toujours très riche. Et, en 2020, plus de 80 sessions vous attendent sans compter les Masterclass, l'AudioClasroom, le Muzicenter Discovery et ses showcases et notre nouvel espace dédié au Podcast Le POD.Village qui aura sa propre programmation en plus des sessions dédiées du programme principal. En 2020, le Salon de la Radio et de l'Audio Digital prend encore de l'ampleur. Avec plus de 8000 visiteurs attendus (dont 35% d'internationaux), 160 exposants et plus d'une centaine de conférences, masterclasses et ateliers spécialisés en 3 jours, le salon devient l'évènement le plus important du secteur en Europe. Thématique en 2020 : " Solid Radio. Liquid Audio ".