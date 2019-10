RCF : Journée nationale des Animateurs et Techniciens-Réalisateurs au Salon de la Radio

Il s'agit d'une rencontre nationale pour échanger, partager les expériences, réfléchir à des points d'améliorations et présenter aussi la feuille de route des évolutions technologiques au service des métiers au sein du réseau RCF. Cette rencontre est prévue le 23 janvier 2020 à Paris à la Grande Halle de la Villette où se tiendra une nouvelle édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital.

Une salle sera mise à disposition des participants afin qu'ils puissent se rencontrer et échanger avec plusieurs fournisseurs et partenaires présents comme DIGAS, AXIA, Digigram, Sound4, etc). Ils pourront également profiter de cette journée pour visiter le Salon de la Radio et assister aux animations.