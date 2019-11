Inscrivez-vous aux Grands Prix Radio 2020

Comme chaque année, six critères seront pris en compte pour départager es radios et webradios en lice : la programmation (ton, style, personnalités à l’antenne, format musical…), la création de contenus (imaging, grille ...), le développement stratégique (événementiels, partenariats ...), le développement technique (diffusion, application, site web...), la notoriété / Buzz (visibilité et originalité de la présence sur les réseaux sociaux ...) et l'innovation (originalité, concepts ...). Vous pouvez, dès maintenant et ICI , inscrire votre radio et votre webradio.