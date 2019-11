Grands Prix de la Publicité Radio 2020 au Salon de la Radio

L’objectif des Grands Prix Radio 2020 est de valoriser et de stimuler la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et digitales (webradios et plateformes de streaming). Le jury est composé de personnalités de la radio, des médias, de la publicité, du marketing, des études, du droit et de la créativité. Les membres viennent de France, outre-mer, Belgique, Suisse, Québec et Afrique, afin de conjuguer les différentes sensibilités francophones. Les Grands Prix Radio sont co-organisés par Mediatic Conseils, Les Éditions de l’Octet, Actuonda et les Éditions HF SARL dans le cadre du Salon de la Radio et de l’Audio Digital.Le règlement est en ligne ICI . Les inscriptions sont accessibles LÀ jusqu'au 7 janvier inclus.