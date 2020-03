VivaCité : 136 projets financés grâce à "Viva for Life"

L’objectif des financements est d’augmenter la capacité d’accueil ou d’intervention des associations, permettant ainsi à davantage d’enfants de 0 à 6 ans de bénéficier d’un accompagnement de qualité. Cela passe par le renforcement du personnel (85% des projets), par des travaux et équipements (14%), et par l’acquisition de véhicules rendant les services plus accessibles aux familles (1%). Rappelons que ces financements ne sont possibles que grâce à une mobilisation citoyenne extraordinaire autour de "Viva for Life". Cette année, 581 défis ont été organisés en Wallonie et à Bruxelles, et quelque 75 000 visiteurs ont fait le déplacement jusqu’à Tournai du 17 au 23 décembre. L’ensemble des projets sont à découvrir sur cap48.be et vivaforlife.be