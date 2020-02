Virgin Radio parcourt la France pour fêter les amoureux

La radio "Pop, Rock, Électro" s’est inspirée des chansons des artistes playlistés sur Virgin Radio pour créer des faux-couples musicaux et partager un titre de chanson inédit. À Paris, c’est Victor qui anime la tranche 16h-20h puis "Le Top Virgin Radio" de 20h à 21h sur la fréquence 103.5 et partage quotidiennement sa playlist avec les parisiens. Et Amandine qui prend le relais de 21h à 00h pour "Le World of Pop".

Les deux animateurs ont profité d’une journée ensoleillée au cœur de la capitale pour rependre l’amour "comme ils le font chaque jour sur Virgin Radio".