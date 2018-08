Vincent Cerutti arrive sur M Radio

Plutôt discret la saison dernière, Vincent Cerutti fait son retour à la radio en cette rentrée 2018. L’animateur animera la tranche de fin d’après-midi entre 16h et 20h sur M Radio. L’émission Cerutti et Vous donnera une large place à la musique. Vincent Cerutti avait quitté la matinale de Chérie en juin 2017, après trois saisons.

La saison dernière, il avait participé à l’émission Danse avec les Stars sur TF1 et était sociétaire des Grosses Têtes sur RTL.