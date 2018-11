Vidéo : visite guidée des nouveaux studios d'Europe 1

Après le lancement de la matinale par Nikos Aliagas, entre 7h et 9h, le vice-PDG d'Europe 1 Laurent Guimier a en effet offert aux auditeurs une visite guidée du nouvel Europe 1, en vidéo et en direct. Laurent Guimier a présenté tour à tour le studio Bellemare, grand amphithéâtre permettant d'accueillir une centaine de personnes à l'occasion de "projections exceptionnelles", puis la régie vidéo, la rédaction d'Europe 1 et le studio Lagardère où allait débarquer quelques minutes plus tard Nicolas Canteloup.

Le personnel d'Europe 1 est installé depuis le samedi 24 novembre dans ces nouveaux locaux, après 63 ans de présence rue François 1er, dans le 8e arrondissement. Samedi, c'est Bernard Poirette qui a assuré le lancement de la nouvelle antenne, sans encombres.