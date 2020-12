Ventes de récepteurs DAB+ : +54% d’une année sur l’autre

En Allemagne, en juillet, 46,9% des ventes de récepteurs radios étaient compatibles DAB+, un record. Le taux de croissance le plus fort est celui de l'Italie (+171%), suivi de la République tchèque (+78%). En France, la croissance est également très forte (+ 54%) dans un marché du récepteur radio en forte baisse (-21% d’une année sur l’autre). Plus de 200ku récepteurs DAB+, hors première monte automobile, ont été vendus en France entre Octobre 2019 et Septembre 2020.