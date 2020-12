Le DAB+ obligatoire dans tous les nouveaux véhicules

La transposition de la nouvelle directive dans le droit belge est actuellement en cours. La Belgique emboîte ainsi le pas à plusieurs pays qui l’ont déjà traduite dans leurs lois nationales à savoir l’Allemagne, la Norvège, la Grande-Bretagne et l’Italie. D’autres pays sont, comme la Belgique, en train de transposer la directive dans leur législation nationale : la France, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, l’Autriche, la Grèce, la République tchèque, la Pologne et Malte.

"Le DAB+ est désormais fermement reconnu comme le principal futur standard radio européen, une position soulignée par la directive européenne qui entre en vigueur ce 20 décembre, et il faut le dire, par la popularité croissante des récepteurs et autoradios DAB+. En Belgique, les chiffres du WorldDAB indiquent que près de 9 véhicules neufs sur 10 sont déjà équipés en DAB+ de série ou en option - on atteindra donc 10 sur 10 très rapidement. Que le DAB+ soit désormais de série dans tous les nouveaux véhicules est une très bonne nouvelle car le réseau DAB+ déployé en Wallonie et à Bruxelles est optimisé pour une écoute en voiture" a souligné ce matin Eric Adelbrecht, administrateur délégué de maRadio .