Une offre média élargie à Saint-Barthélémy

"L’information de proximité, les événements sportifs, culturels, associatifs, et festifs, trouveront un meilleur écho auprès de la population résidente et touristique. Les annonces publicitaires de nos clients toucheront un public plus élargi, augmentant l’efficacité de leur communication. Les annonceurs pourront bénéficier d’offres élargies Radio + Presse + Digital plus complètes et plus attractives, allant jusqu’à 40% de remise, apportant ainsi la garantie d’une meilleure communication" précise un communiqué.

Radio Transat est la radio historique de "St Barth". Diffusée sur l’ile sur les fréquences 103.1 et 95.5, elle est aussi présente en FM à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, dans toute la Caraïbes par satellite, et dans le monde via son application et en streaming.