En 2020, Radio Transat fête ses 20 ans

Depuis, d’année en année, la radio a évolué obtenant 5 fréquences supplémentaires pour être mieux diffusée à Saint-Martin et Saint-Barthélémy, et depuis 2012, pour être également diffusée en Martinique et en Guadeloupe. Au départ des nouveaux studios de Marigot à Saint-Martin, les programmes et signaux sont aujourd’hui diffusés sur l’ensemble des iles Françaises (Iles du Nord, Saint-Martin et Saint-Barthélémy et Iles du Sud, Guadeloupe et Martinique ), sur toutes les autres iles de l’arc Caraïbes par satellite et dans le reste du monde en digital via son site web et son application.