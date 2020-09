Radio Transat prépare sa rentrée

"Alive & Kicking" (la vie des artistes), "Radio Lol" (le meilleur des sketchs), JDBN" (le Journal des Bonnes Nouvelles) ou encore "JDBP" (le Journal des Bon Plans) sont quelques-unes des nouveautés de la grille de la prochaine de Radio Transat qui sera lancée le 7 septembre. Enfin, au niveau de l'équipe d'animation, l'animatrice Béa continuera d'accompagner les auditeurs durant la matinale, Chloé rejoint les rangs de la radio pour produire un cocktail de bonnes rubriques, et après la rentrée, MadMax animera "L’après Siesta" et "L'After-Work…il animera en français et anglais afin de mieux satisfaire les auditeurs de la Caraïbe et, en particulier, les iles du Nord.