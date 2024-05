Le MAG 162 - Recruter pour la radio se complique  €

LLPR - À RCI Guadeloupe et Martinique, quels profils recherchez-vous ?

YM - Nous recherchons principalement des journalistes présentateurs(trices) et des animateurs(trices) expérimentés, ayant de préférence déjà exercé sur des radios généralistes. Dans les deux cas, les candidats doivent avoir une réelle appétence pour le digital et être capables de développer des contenus pour nos différents supports numériques.