Emmanuel Laurentin nommé délégué au documentaire de France Culture

"France Culture est la radio du documentaire. Avec 500 heures de documentaires diffusées chaque année, la chaîne est sans aucun doute le plus gros producteur de documentaires audio, sous toutes ses formes. Il s’agit de l’un des piliers de France Culture, au cœur de son histoire et de son développement stratégique. Pour amplifier encore cette dynamique, j’ai fait le choix de nommer à mes côtés un délégué au documentaire. Emmanuel Laurentin, voix emblématique de la chaîne, prendra cette responsabilité à partir de la rentrée. Je suis heureuse qu’il ait accepté de mettre son oreille attentive à l’écoute des tendances et des évolutions de notre société. Je sais aussi son engagement pour la transmission et le partage, qu’il aura à cœur de poursuivre avec l’ensemble des équipes, dans la diversité de leurs métiers" a indiqué Emelie de Jong, directrice de France Culture.