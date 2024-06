Euro 2024 : RMC diffusera les 51 matchs de la compétition

Pendant toute la compétition RMC envoie ses auditeurs en Allemagne pour suivre l’équipe de France et les principales affiches jusqu’à la finale . Grâce à cette expérience unique, les auditeurs sélectionnés pourront notamment rencontrer les équipes de RMC et passer en direct à l’antenne.

Et durant toute la compétition, RMC propose une radio digitale "100% Euro 2024", disponible sur l’application RMC. Au programme, tous les matchs commentés en direct et en intégralité et deux émissions de débat par jour présentées par Jérôme Sillon et Sébastien Piocelle avec à leurs côtés, Marion Aydalot, Marc Libbra, Maxime Chanot et les auditeurs du standard RMC au 3216.