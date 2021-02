Le groupe Transat lance TV Caraïbes, un bouquet TV

Voici une offre sur mesure pour les Antilles (Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes, la Désirade, Saint-Barthélemy, Saint-Martin) et la Guyane Française. Composée de plus de 65 chaînes et radios couvrant toutes les thématiques essentielles pour toutes les familles et un tarif unique de 15€/mois, pour un engagement de 12 mois. Le futur abonné peut ainsi souscrire facilement en ligne à l’offre TV Caraïbes, ajouter s’il le souhaite des packs optionnels et procéder à la réception et l’installation du décodeur et de la parabole.