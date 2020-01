Une nouvelle promotion à la Skol Radio

Parmi les intervenants en 2020, on compte Aurélie Bertereau (Oceane en FM et Clazz), Christine Zazial (France Bleu Armorique), Maureen Le Houx (RMC) ou encore François Duval (France Bleu Normandie), Pierre Leroy, NRJ et Chérie FM), Sylvain Hardy, (animateur NRJ), Véronique Muzeau (Radio Evasion). Le jury en 2020 est composé de Aurélie Trochet, animatrice sur Radio Cristal (Groupe Hit West, Radio Cristal, Océane FM), Jessica Quirin, directrice de Plum FM et co-présidente de la CORLAB, Daniel Meloux, animateur sur sur France Bleu Armorique et Sylvain Delfau, directeur de la formation Skol Radio.

La formation Skol Radio est financée par la Région Bretagne. Elle est gratuite pour les stagiaires qui peuvent même prétendre à une rémunération de la part de la Région ou Pôle Emploi.