Une nouvelle édition du FIL en septembre

Cette année, 400 participants et plus de 50 intervenants sont attendus. Le FIL est ouvert à l’ensemble des structures concernées par le développement et l’innovation dans le domaine de l’information de proximité, quel que soit leur secteur d’activité (médias, collectivités, numérique, formation...), leur taille (grands groupes, PME, associations...) ou leur support de diffusion (presse, radio, TV, internet...). Le festival permet aux acteurs de l’info locale et territoriale d’échanger sur les enjeux auxquels ils sont confrontés, aussi bien dans le domaine éditorial, du marketing, de la diffusion, de l’organisation des équipes, de la transition écologique. C’est un événement incontournable pour tous les professionnels français ou francophones à la recherche d’idées, de solutions ou de partenaires pour développer leur activité et innover.