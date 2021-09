Une nouvelle compilation pour Radio Nova

"À l’image du "Grand Mix" de Radio Nova, vous retrouverez sur cette compilation, de tout, en bien, ce que nous considérons comme le cœur de notre playlist de l’année écoulée... Comme la naissance d’un trio nommé Paula Povoa & Jerge, un remix atomique suintant la bière de Fontaines DC par Soulwax, la solaire et unique Bonnie Banane, un anthem pour une vie plus libre par Mykki Blanco, le retour de Jacques version NFT, Bicep qui aura réussi à nous faire patienter quant à la ré-ouverture des clubs, un titre de lover fait maison par Myd & L’Impératrice, et bien bien d’autres, le tout se terminant toujours par un Happy End, car une seule chose nourrit Nova : la passion" a souligné Ruddy Aboab, directeur de la musique à Radio Nova.